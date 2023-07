Bonucci via dalla Juve, quale futuro per l’ex Milan? Parla l’agente

Bonucci via dalla Juve, quale futuro per l’ex difensore del Milan? L’agente del giocatore prova a fare chiarezza

L’agente di Leonardo Bonucci ha provato a fare chiarezza attorno al futuro del suo assistito. Di seguito le parole sull’ex difensore del Milan finito ai margini del progetto della Juve.

AGENTE BONUCCI – «Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci,ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante. E’ un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti»