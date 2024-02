Bonini sulla lotta scudetto: «Milan e Juve perdono punti, l’Inter invece..»

Massimo Bonini, in esclusiva per Juventusnews24, ha così parlato della lotta scudetto in Serie A con Inter, Juve e Milan coinvolte

Già chiusi i discorsi Scudetto?

«Mi sembra le rivali siano tutte fuori. L’Inter, indipendentemente, non perde un colpo, ha grande entusiasmo e queste sono cose importanti. Le inseguitrici perdono invece sempre colpi con squadre magari di seconda fascia, squadre con cui ti cuci un pezzo di Scudetto addosso. Non puoi permetterti di non fare punti in certe partite».

