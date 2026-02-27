Bondo Milan, il centrocampista è monitorato dai rossoneri: è tornato dall’infortunio. Segui le ultimissime sui rossoneri

La strategia di mercato del Milan, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha portato quest’anno a una gestione oculata della rosa, con diverse operazioni in uscita finalizzate a garantire minutaggio e crescita a diversi elementi. Tra sessione estiva e invernale, la società di Via Aldo Rossi ha deciso di mandare a giocare altrove ben undici giocatori, tra giovani promesse del vivaio e profili più esperti che non rientravano nel progetto tattico dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Il parco giocatori del Diavolo in giro per l’Italia e l’Europa è monitorato con attenzione dalla dirigenza per valutarne la maturazione in vista di un possibile ritorno alla base. Che si tratti di prestiti secchi, diritti o obblighi di riscatto, la situazione è in costante evoluzione.

Warren Bondo, rientro e sfida al suo Milan

Tra i giocatori monitorati con maggiore attenzione c’è Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003, attualmente in forza alla Cremonese. La sua stagione in grigiorosso ha vissuto un momento di pausa forzata a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per tre settimane, facendogli saltare quattro gare cruciali di campionato.

Tuttavia, le notizie positive arrivano dall’ultimo weekend: Bondo ha rivisto il campo, subentrando nel secondo tempo della sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il giovane talento ha accumulato 41 minuti di gioco, cercando di dare intensità alla manovra lombarda. La partita, purtroppo per la squadra allenata da Ballardini, non ha sorriso: la Roma ha trionfato nettamente per 3-0, complicando la classifica della Cremonese.

Lo stato del trasferimento di Bondo è un prestito secco, il che significa che a fine stagione il giocatore tornerà sotto la gestione Allegri per essere rivalutato.

Il prossimo appuntamento: Cremonese vs Diavolo

Il calendario riserva un incrocio del destino davvero particolare per il centrocampista francese. Il prossimo impegno di campionato vedrà infatti la Cremonese affrontare il Milan allo Stadio Zini, domenica alle 12.30. Sarà un test importante per Bondo, che avrà l’opportunità di mettersi in mostra proprio contro il club proprietario del suo cartellino, cercando di impressionare Tare e lo staff tecnico rossonero.