Bonaventura Juve: la mossa bianconera per l’ex Milan e il retroscena legato ad Allegri

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un tentativo della Juve per l’ex Milan Bonaventura. Spunta un retroscena legato ad Allegri

Trovano conferme le voci degli ultimi giorni che vedono la Juventus interessata all’ex Milan Bonaventura. Spunta anche un retroscena legato ad Allegri:

come riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta bianconera prevede Miretti da subito e una corsia preferenziale per Soulè per la prossima estate, con anche l’allenatore che si sarebbe mosso in prima persona. Muro della Fiorentina.