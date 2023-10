Bonan dubbioso sul Milan: «Difficile inquadrarlo, i cambi di ieri...»

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del pareggio del Maradona tra Napoli e Milan

Le parole di Alessandro Bonan a Sky Sport 24 sul pareggio del Maradona tra Napoli e Milan:

«Difficile inquadrare il Milan. La partita di ieri è stata bislacca: ho visto troppi errori e confusione in campo. Il Napoli nel primo tempo, che dietro non può permettersi di prendere i gol che ha preso. Il Milan che ha trovato due gol ma non ha ottenuto le risorse che cercava con i cambi che invece hanno provocato grande imbarazzo: il povero Pellegrino ha commesso un errore su Politano nel primo gol, Romero ha provocato la punizione dal limite da cui è nato il gol di Raspadori»