Bonan sull’addio di Bonaventura al Milan: «Al tempo non me lo spiegai»

Bonan sull’addio di Bonaventura al Milan: «Al tempo…». Le parole del giornalista sul passato mercato rossonero

Intervenuto a Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell’addio di Jack Bonaventura dal Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Da una parte c’era il Milan, società importante, dall’altra c’era un giocatore molto importante come Bonaventura che ha anche caratteristiche speciali. Da una parte c’è una squadra che si vuole privare di questo ragazzo per logiche di mercato e dall’altra parte c’è questo ragazzo che invece ama il Milan profondamente perché tifoso milanista. Al tempo non me la spiegai, pensavo che Bonaventura potesse fare al caso del Milan dal punto di vista tecnico, ancora oggi non me la spiego e probabilmente non se la spiega neanche lui. Ogni volta che facciamo questa domanda lo stesso Bonaventura non ha una risposta sicura»