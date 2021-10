Pioli a Dazn: «I conti si fanno alla fine, non siamo stanchi»

Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole.

Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole:

IBRA E GIROUD – «Da quando abbiamo cominciato a parlarne non sono mai stati bene fisicamente insieme, poi la partita lo imponeva dovevamo fare gol»

CONCENTRAZIONE – «Abbiamo fatto l’errore di pensare che la partita fosse diventata facile, abbiamo già pensato al prossimo impegno, sbagliando, perchè bisogna restare sempre concentrati. Siamo stati poi bravi a portarla a casa. Il primo tempo mi ha soddisfatto, nel secondo tempo nei primi 6′ abbiamo giocato in maniera imperdonabile»

STANCHEZZA – «A livello fisico la squadra sta bene. Quando incontri una squadra che ha avuto tutta la settimana per prepararsi è più difficile. L’unica partita in cui siamo mancati del tutto è stata quella contro il Porto. Stiamo subendo tanti gol è vero, ma non siamo stanchi non siamo in difficoltà. Ora ci aspetta un avversario che ha giocato ieri, che non ha giocato in Europa. Non siamo extraterrestri, che non lasciamo mai nulla agli avversari»

LE 100 PANCHINE – «Hanno un bellissimo sapore. Bello festeggiarlo con una vittoria. Si sta parlando troppo del finale ma siamo appena all’inizio, a metà girone di Champions, i conti si fanno alla fine».

PROGRAMMA – «Domani mattina c’è allenamento, poi guarderemo il Torino, si poi guarderò anche il Napoli e la partita della Juventus contro l’Inter, sono partite sempre belle da vedere»