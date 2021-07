Bild – Il Lipsia apre alla cessione di Sabitzer: il Milan può prenderlo

Secondo quanto scritto dalla Bild, il Lipsia sembra aver aperto alla cessione di Marcel Sabitzer, obiettivo del Milan per sostituire Hakan Calhanoglu

Secondo quanto scritto dalla Bild, il Lipsia sembra aver aperto alla cessione di Marcel Sabitzer, obiettivo del Milan per sostituire Hakan Calhanoglu, fissando il prezzo tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il 27enne austriaco andrà in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e la dirigenza rossonera starebbe lavorando per ottenere un ulteriore sconto per il cartellino del fantasista.