Biglietti Milan Femminile Genoa, inizia la vendita per il match di campionato: ecco prezzi e info

Biglietti Milan Femminile Genoa, inizia la vendita per il match della prima giornata di ritorno di Serie A Women: ecco prezzi e info

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro la Ternana Women, il Milan Femminile torna in campo in Serie A Women per affrontare il Genoa nella 12a giornata, la prima di ritorno. Il match si disputerà domenica 1 febbraio alle ore 12.30 presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, impianto che ospiterà la formazione di Coach Bakker per la seconda volta in stagione.

Dettagli sulla vendita dei biglietti

I biglietti per Milan-Genoa sono in vendita al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili online su Vivaticket, dove è possibile selezionare i punti vendita più vicini attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, filtrando per regione e provincia. Inoltre, i biglietti saranno acquistabili anche direttamente allo stadio nel giorno della partita.

Come raggiungere lo stadio

Lo Stadio Felice Chinetti è facilmente raggiungibile in auto, grazie alla sua vicinanza all’uscita Solbiate Arno sull’Autostrada A8 dei Laghi. Inoltre, è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze dell’impianto, che rende comodo l’accesso per i tifosi.

Con la partita di domenica che si preannuncia importante per rimanere a contatto con le prime posizioni della classifica, il Milan Femminile invita i propri tifosi a sostenere la squadra e a essere presenti per questa sfida cruciale.

