Milan Femminile Ternana 3-0, la squadra di Bakker cala il tris e porta a casa i tre punti nell’11a giornata di Serie A Women

Milan Femminile Ternana 3-0, doppietta di Van Dooren e gol di Kyvag: le rossonere portano a casa i 3 punti nell’11a giornata di Serie A Women

Il Milan Femminile ha vince contro la Ternana, 3-0 grazie alla doppietta di Van Dooren e un gol di Kyvag. Dopo un primo tempo positivo, le rossonere di Suzanne Bakker sono riuscite a mantenere il controllo del match, imponendo il loro ritmo e solidità difensiva, che ha permesso di ampliare il vantaggio nella ripresa.

Primo tempo controllato

Le rossonere sono partite forti, gestendo bene il gioco e mostrando ordine nella fase di possesso palla. Il vantaggio è arrivato al 34′, quando Van Dooren ha finalizzato una buona azione offensiva con un gol che ha premiato la costante pressione del Milan. 1-0 all’intervallo, con la squadra in pieno controllo e pronta a continuare nel secondo tempo con la stessa determinazione.

Doppietta di Van Dooren e gol di Kyvag

Nella ripresa, la Ternana è partita meglio, cercando di impensierire la retroguardia rossonera, ma il Milan ha mantenuto il comando del gioco. Il raddoppio è arrivato al minuto 80, ancora con Van Dooren, che ha siglato la doppietta personale, chiudendo di fatto la partita con il 2-0. Pochi minuti più tardi, Kyvag ha completato il tris con il 3-0 finale, sigillando una vittoria che porta il Milan al sesto posto in classifica.

La classifica e il prossimo impegno

Con i 17 punti, il Milan aggancia momentaneamente la Juventus, in attesa della partita di domani contro il Parma. Il risultato arriva dopo la vittoria della Lazio contro la Fiorentina, che ha portato le biancocelesti a 18 punti, con un margine di un punto sulle rossonere. Nell’altro match di oggi, la Roma ha vinto in trasferta contro il Genoa grazie a un gol di Giugliano.

Il Milan Femminile ha quindi risposto con forza alla vittoria delle dirette rivali e ora si prepara a consolidare la sua posizione con il prossimo impegno in Coppa Italia contro la Fiorentina giovedì 29 gennaio alle 18.

