Biglia quasi mai in campo, ha giocato anche meno di Ibra

L’ennesimo infortunio di Lucas Biglia lascerà l’argentino fuori dal campo per almeno un mese. Ecco quanto ha giocato

L’ennesimo infortunio di Lucas Biglia lascerà l’argentino fuori dal campo per almeno un mese. Per l’ex Lazio l’avventura al Milan è nata fin dal 2017 sotto il segno della sfortuna: sono ben 8 gli infortuni in due anni e mezzo.

Prendendo in esame solo la stagione attuale, l’argentino ha giocato soltanto 525 minuti. Un dato che invita a riflettere considerando quanto invece ha giocato Zlatan Ibrahimovic, arrivato soltanto a gennaio. Lo svedese, infatti, è stato impiegato per ben 540 minuti, superando quindi Lucas Biglia in questa speciale classifica.