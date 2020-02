Biglia, continui infortuni da quando è arrivato al Milan

Lucas Biglia ha subìto l’ennesimo infortunio. Per Biglia è già l’ottavo infortunio da quando è arrivato al Milan

In attesa degli esami di accertamento, è possibile stimare almeno un mese di stop per l’argentino. Per Biglia è già l’ottavo infortunio da quando è arrivato al Milan nell’estate del 2017. Una media impressionante che fa registrare quasi 3 infortuni a stagione, molto di più di quanto visto ai tempi della Lazio. Complessivamente il centrocampista nella permanenza in rossonero ha saltato più di 40 gare.