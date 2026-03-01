Biafora avverte: «Champions? Milan abbastanza sicura, ma attenzione. Italia? Gattuso non ha fatto chissà cosa»

Biafora è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Caclionews24 per parlare della situazione in zona Champions e per la Nazionale

In un’intervista esclusiva a Calcionews24, il giornalista Filippo Biafora ha discusso delle prospettive della Serie A e delle qualificazioni alla Champions League, commentando anche la situazione della Nazionale italiana in vista degli spareggi per il Mondiale.

Allargando il discorso, quali pensi che siano le squadre favorite per i primi 4 posti? E credi che il discorso scudetto sia chiuso?

«Per quanto riguarda lo scudetto penso che sia praticamente finita anche perchè poi l’unica speranza per il Milan poteva essere quella di un’Inter che andasse avanti in Champions League perdendo punti come poi è successo lo scorso anno e questa eliminazione per mano del Bodo magari è una cosa che avrà fatto piacere ai tifosi del Milan però poi sul lungo periodo l’Inter che deve giocare solo il campionato, a parte la Coppa Italia… Non penso quindi che la distanza sia colmabile. L’eliminazione in Champions magari rappresenta anche un monito per i giocatori e per l’allenatore per raggiungere l’obiettivo perchè poi finire la stagione senza vincere lo scudetto sarebbe un fallimento clamoroso e totale e probabilmente anche Chivu con questo scenario rischierebbe seriamente il posto. Però io questo scenario non lo vedo. Vedo un’Inter nettamente favorita. Per la Champions, Inter e Milan sono abbastanza sicure, il Napoli recuperando anche qualche infortunato lo vedo comunque dentro le 4. Per l’ultimo posto dipende tanto da stasera. Ti dico che se la Roma dovesse vincere un mezzo piede in Champions League ce lo mette. Però poi c’è anche una partita contro il Como che non è lontanissima quindi nel caso bisognerebbe aspettare fino a quella partita lì. Due posti mi sembrano molto sicuri, Napoli molto probabile, l’altro dipende tanto dalle prossime 3-4 partite».

Volevo chiudere con una considerazione sulla Nazionale che è attesa in questo mese dallo spareggio Mondiale: fossi in Gattuso punteresti sui tanti giovani che si sono affermati quest’anno come Palestra, Bartesaghi, Vergara e Pio Esposito già per il playoff?

«Io ci punterei. Ad esempio l’infortunio di Di Lorenzo apre la strada a Palestra che credo sia un calciatore importante, dal grande futuro e quindi non avrei dubbi. Non penso che rischiarsela sia un problema anche perchè non mi sembra che la stessa Italia di Gattuso nell’ultimo periodo abbia fatto chissà cosa vedendo le prestazioni con Israele o con la Norvegia. Inserire un pò di freschezza con qualche giovane emerso quest’anno ci può stare. Magari eviterei di metterli tutti insieme dall’inizio perchè poi ci può essere anche un pò di inesperienza e il rischio che tremino le gambe. Però qualche aggiustamento lo farei. Non credo che uno come Palestra non sia in grado di affrontare le squadre che dobbiamo battere per andare al Mondiale. Palestra non ha 15 anni: è un giovane sì ma è già un giocatore importante. Meglio puntare su un giocatore del genere piuttosto che andare a ripescare il Verratti di turno che ha smesso di giocare da diverso tempo. Non capisco perchè ostracizzare questi giocatori giovani. Ripeto, non tutti insieme ma qualche aggiuntina ad un gruppo che ha dimostrato delle difficoltà credo sia corretto farla anche perchè nel caso ti troveresti giocatori già testati anche proprio in vista del Mondiale».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A FILIPPO BIAFORA SU CALCIONEWS24