Beuvink Milan, Tumminello (Mola TV) lo racconta: «Un genio dello scouting, ecco perché Moncada lo ha scelto» – ESCLUSIVA

Dopo Pasqua è previsto l’inserimento di Wes Beuvink nello staff scouting del Milan. Dagli inizi al Groningen al perché Moncada ha deciso di puntare su di lui: ne ha parlato in esclusiva a Milannews24 Luca Tumminello, giornalista e telecronista di Mola TV.

Per chi non lo conosce, ci racconti chi è Beuvink? Qual è la sua storia?

«Beuvink è un genio di quelli cresciuti pane e Football Manager che nel 2019-20 è diventato capo scout del Groningen. Già all’epoca aveva fatto parlare di sé, il fatto che fosse stato scelto da una formazione di Eredivisie aveva fatto molto scalpore. Adesso è stato scelto da Moncada, che oltre di giocatori si intende anche di collaboratori, per il Milan. A Beuvink si deve molto dell’ultimo periodo extra campo del Groningen. In campo la squadra non è andata benissimo, è arrivata anche una retrocessione inaspettata anche perché molti giocatori scelti da lui sono andati in grandi club anche in Italia: mi vengo in mente Ngonge e Suslov, poi c’era il bomber della squadra, Larsen, che oggi gioca al Celta e sta facendo grandi cose»

Perché il Groningen ha puntato su di lui?

«Lo scelse perché era un ragazzo con una storia particolare, lui si offrì al club che non navigava in grandi acque a livello finanziario e vedendo quello che faceva sui social, si fidarono parecchio delle sue analisi. In Olanda sono parecchio progressisti in tal senso. Hanno intravisto in lui qualcosa di speciale che poi hanno portato i suoi frutti quantomeno sul mercato»

Ora ci sarà il passaggio al Milan, perché è stato scelto dal club rossonero?

«Una scelta dettata da Moncada che ha visto per le giovanili, poi chissà magari anche per la prima squadra, il talento di Beuvink. La scelta è stata dettata da un’analisi in prospettiva futura»

Quindi andrà a ricoprire un ruolo inerente alle giovanili?

«Si da quello che ho capito sì. Si occuperà dello scouting inerente alle giovanili. Questo è il ruolo che è stato tracciato»

Come il Groningen lo rimpiazzerà?

«Conoscendo il loro modo di lavorare punteranno su un prospetto giovane sperando chiaramente di ottenere lo stesso risultato magari anche meglio soprattutto dal punto di vista sportivo».

Dato che è stato una figura così importante, era così inevitabile lasciarlo andare?

«Quando chiama il Milan non ci pensi due volte, penso che sia stata una conseguenza naturale delle cose e non penso che abbiano fatto grandi opposizioni al Groningen. Il Milan è il Milan».