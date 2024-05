Marcant (Le petit Lillois): «Fonseca? Il suo calcio trasmette emozioni e fa vibrare i tifosi. Vi svelo il suo modulo e le sue tattiche. Poi per David succederà questo»- ESCLUSIVA

Il giornalista Raphäel Marcant è intervenuto in esclusiva a Milannews24: le sue dichiarazioni su Fonseca, Maignan e David

Paulo Fonseca è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan. Per analizzare la personalità, le idee di gioco dell’ex tecnico della Roma e la stagione dell’ex Lille Maignan, Milannews24 ha contattato in esclusiva il giornalista Raphäel Marcant di Le petit Lillois.

Fonseca si sta avvicinando al Milan nonostante il malumore di molti tifosi rossoneri. Che tipo di allenatore è stato in Francia? È stato apprezzato dai supporter del Lille?

«Paulo Fonseca è un allenatore molto apprezzato al Lille. Grazie al suo gioco e al legame paterno che instaura con la squadra, è diventato un personaggio di carattere. Il suo calcio, fatto di vittorie e sconfitte, trasmette emozioni, fa vibrare la gente, e oggi è anche ciò che permette a un club di unirsi».

Dal punto di vista tecnico quali sono le caratteristiche principali del gioco di Fonseca?

«Se parli di Paulo Fonseca pensi al 4-2-3-1. Vuole che la sua squadra domini le partite giocando un gioco con molto possesso palla. Si basa su ripartenze brevi, dove il portiere gioca un ruolo fondamentale nell’attirare a sé gli attaccanti per creare i primi spazi. Ha l’amore per il rischio e questo si vede anche dal pressing della squadra, altissimo per trarre vantaggio dal minimo errore».

Come reputa l’operato di Fonseca al Lille?

«Al Lille è riuscito ad adattare questa filosofia a una squadra giovane e talvolta inesperta. Ha cercato di minimizzare i rischi per rendere il suo gruppo più solido difensivamente».

Un ex Lille che oggi veste la maglia del Milan è Maignan. Che ricordi avete del portiere francese e come valutate la sua stagione.

«Mike Maignan rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi del Lille. Oggi nessuno lo ha dimenticato e i tifosi del club sono orgogliosi di vederlo titolare nella porta della Nazionale francese. Faranno sempre il tifo per lui. Siamo felicissimi di vederlo brillare al Milan, anche se la sua stagione attuale è stata meno buona. Una cosa che ci preoccupa sono gli infortuni ripetuti».

Un calciatore seguito dal Milan è l’attaccante del Lille, David: lascerà il club in estate?

«Non sappiamo se partirà nella prossima sessione di mercato. Ovviamente tutto dipenderà dalle offerte che verranno fatte al Lille. Quello che sappiamo è che il Lille vorrebbe mantenerlo in squadra».

Si ringrazia Raphäel Marcant per la disponibilità e la gentilezza mostrata in questa intervista.