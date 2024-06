Mercato Milan, via alla RIVOLUZIONE targata Ibrahimovic: agenti avvisati, per quei due c’è una soluzione INCREDIBILE

Mercato Milan, Ibrahimovic avvisa gli agenti di Ballo-Toure e Origi: senza squadre interessate possibile rescissione

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan dovrà fare i conti anche con le situazioni relative al futuro di Origi e Ballo-Toure, di rientro dagli infruttuosi prestito al Nottingham Forest e al Fulham.

Ibrahimovic ha avvisato gli agenti di trovare delle squadre interessate ma lo svedese ha fatto presente che in assenza di offerte verrà presa in considerazione l’idea della rescissione per entrambi nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2026.