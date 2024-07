Morata Milan, Colino (AS): «È quello di cui ha bisogno, Ibra DECISIVO! Su Hermoso, Depay e Fullkrug vi dico che...» - ESCLUSIVA

Morata è il nuovo 7 del Milan. Le trattativa e gli obiettivi del mercato rossonero raccontate da Jesus Colino di AS in esclusiva a Milannews24

L’erede di Olivier Giroud al Milan sarà Alvaro Morata. In questi giorni è arrivata l’ufficialità dell‘arrivo in rossonero. Ora si godrà le meritate vacanze post vittoria di Euro 2024 per poi unirsi ai nuovi compagni ai primi di agosto. Jesus Colino, giornalista di AS, ci ha parlato di lui e del mercato rossonero in esclusiva a Milannews24:

Morata è il nuovo numero 7 del Milan, come lo vede in rossonero?

«Morata si era convinto che doveva lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna. Non si trovava bene, non era felice, così ha scelto di andare in Italia, dove crede che lo sarà. Il Milan mi sembra una buona destinazione, perché gli hanno trasmesso fiducia, che è quello di cui lui ha bisogno. Se si sente amato, rende meglio»

Ci puoi raccontare qualche retroscena sulla trattativa? Com’è andata e quando ci sono stati i primi contatti tra le parti?

«Morata aveva una clausola rescissoria di 13 milioni, questo lo ha trasformato in un’opportunità di mercato. Al Milan serviva un attaccante e ha cercato per primo Zirkzee. Morata stava pensando di andarsene e ha parlato con club dell’Arabia Saudita. Ma il filo conduttore tra il club rossonero e l’attaccante c’è sempre stato e quando entrambi hanno deciso di incontrarsi hanno subito raggiunto un accordo. Ibrahimovic è stato decisivo per convincerlo»

C’erano altri club interessati a Morata?

«L’Al Qadsiah, squadra dell’Arabia Saudita allenata da Míchel, che conosce Morata da quando aveva 16 anni, era molto vicina a ingaggiare il giocatore, ma all’ultimo minuto lo spagnolo lo ha rifiutato, nonostante l’offerta economica fosse molto importante. Per Morata era chiaro che tra andare in Italia o rimanere, il Milan era l’opzione migliore»

Chi sarà il sostituto di Morata all’Atletico Madrid? Si parla di Julian Alvarez o di Dovbyk e Fullkrug accostati anche al Milan…

«L’Atletico cercava già un attaccante prima che Morata partisse, perché Memphis se n’era andato, ma ora è una necessità imprescindibile. Dovbyk è il favorito, ma costa tra i 35 e i 40 milioni. Julián Álvarez è un sogno molto complicato. Il club sta sondando altre opzioni, come Gyokeres. Fullkrug è una delle opzioni, perché il Dortmund ha ingaggiato Guirassy e il tedesco potrebbe prendere in considerazione un addio. Ma si tratta ancora solo di interesse, non di negoziazione»

Per quanto riguarda altre operazioni di mercato del Milan com’è la situazione legata ad Hermoso e Depay? Il Milan li vuole? C’è concorrenza?

«Entrambi sono giocatori liberi e hanno diverse opzioni, ma non hanno ancora preso decisioni. Hermoso è tentato sia dalla Premier League che dalla Serie A, ma ha uno stipendio alto da soddisfare. Memphis, per il momento, ha meno proposte»

Possono esserci altre operazioni dall’Atletico Madrid in Italia o viceversa?

«Riquelme è stato informato, almeno informalmente, dell’interesse da parte della Roma. L’Atletico chiede almeno 30 milioni per lui»

Come hai visto l’Italia all’Europeo? Come può seguire il modello spagnolo?

«Dall’Italia, campione d’Europa in carica, tutti ci aspettavamo di più, ma già nella prima fase si è visto che non erano in un gran momento. Contro la Spagna non hanno giocato una buona partita e contro la Svizzera hanno giocato male. In Italia ci sono buoni calciatori e stanno arrivando giovani con tanto potenziale. Sono sicuro che tornerà presto a competere per i titoli»

Si ringrazia Jesus Colino per la per la disponibilità e la gentilezza mostrate in questa intervista