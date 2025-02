Berta Milan, l’ex Atletico Madrid in pole come DS! Cardinale pronto a scegliere, fissata la deadline

Berta Milan, Cardinale orientato a scegliere l’ex Atletico Madrid come nuovo Direttore Sportivo del club rossonero. I dettagli

Come riferito da Pietro Mazzara, noto giornalista tifoso rossonero, marzo sarà il mese decisivo in casa Milan per la scelta del nuovo DS.

Milan, nuovo direttore sportivo: entro marzo attesa la decisione finale. Gli exit poll non sono molto chiari, ma sembrano in lieve ribasso le percentuali di Paratici mentre rimane vivo il nome di Berta così come quelli di Tare e Modesto, seppur in seconda fila. Non sono da escludere nomi a sorpresa e non ancora emersi. L’arrivo del nuovo ds dovrebbe portare a un ritorno di Geoffrey Moncada nel ruolo di capo dello scouting con un rapporto diretto e fiduciario con il direttore.