Bernardeschi: «Abbiamo ripreso punti alle prime ed è fondamentale»

Federico Bernardeschi, intervistato ai microfoni di JTV, ha parlato della vittoria con il Cagliari e il gap di classifica. Ecco le sue parole.

«Era fondamentale per noi chiudere con una vittoria stasera. Abbiamo ripreso qualche punto in classifica a chi ci sta davanti e dobbiamo iniziare l’anno nel migliore dei modi come lo abbiamo concluso».