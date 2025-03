Bergomi: «Con Inzaghi l’Inter non ha fatto mercato. La profondità di rosa ce l’hanno anche altre squadre»

Bergomi, negli studi di Sky Sport, parlando dell’Inter e della sua profondità di rosa, ha tirato in ballo altre squadre di Serie A, tra cui il Milan

Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, parlando dell’Inter e della sua profondità di rosa, ha tirato in ballo Juventus, Milan e Roma.

LE PAROLE – «Da quando c’è Inzaghi l’Inter non ha fatto mercato, ha dovuto lavorare sempre a zero. Io continuo a dire che l’Inter non è la più forte ma la più brava, la profondità di rosa ce l’hanno anche squadre come Juventus, Milan e Roma. E Inzaghi è l’unico che non si nasconde».