Bergomi avverte l’Inter: «L’Udinese non è facile da battere, ha vinto contro il Milan in casa». Le parole dell’ex calciatore e commentatore tv

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’Udinese, che nelle scorse giornate ha battuto il Milan, in vista della sfida di questa sera con l’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non la definirei paura, ma pressione. L’Inter gioca sempre dopo, è la quinta volta che deve rispondere alla Juve e non è scontato. Affronta una squadra che ha fisicità, velocità e forza fisica. L’Udinese non è facile da battere, ha battuto il Milan in casa. L’Inter deve avere grande attenzione, sapere leggere momenti, fare una difesa attenta, tutte prerogative che come la Juve fino adesso ha messo in campo. Stasera è una partita pericolosa».