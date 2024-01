Bergomi crede in Leao: «Crescerà ancora. Vi ricordate cosa si diceva di Theo 3 partite fa…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Beppe Bergomi ha analizzato a Sky le prestazioni di Leao e dei rossoneri nella sfida contro l’Udinese.

PAROLE – «Il Milan è una squadra vera, compatta e forte, l’ho sempre detto senza problemi. Se non sei un gruppo unito, a Udine non vinci così in quel modo, con Pioli che sta sempre vicino ai suoi ragazzi. Il Milan può crescere ancora, anche Leao lo farà, vi ricordate cosa si diceva di Theo 3-4 partite fa?».