Bergamashi si è raccontata nello speciale di Sky Sport Siamo le azzurre, realizzato in vista dell’impegno dell’Italia Femminile all’Europeo:

«Nazionale? È l’apice di un sogno, il sogno nel cassetto perchè chiunque persona giochi a calcio penso voglia indossare questa maglia. Lottare per questa nazione, per questi colori e ottenere risultati penso che sia la cosa più bella e indescrivibile che ci sia»

MATURITA’ – «Ho acquisito quella maturità tale che secondo me mi ha contraddistinto al Mondiale e mi contrastinguerà all’Europeo. Ho preso consapevolezza dei miei mezzi e di quelli della nostra squadra e spero di dare una grande mano a questo gruppo che sogna in grande»

OBIETTIVO «Anche io sono scaramantica, cercheremo di fare del nostro meglio e di arrivare più in fondo possibile e sognare in grande. Mi associo ad una frase che ho sentito spesso in questo raduno che ha detto la nostra allenatrice quella che vogliamo fare un Europeo dove dovremo lasciare una traccia e speriamo di lasciarla e giocarcela a viso aperto contro tutte le squadre e nazioni, sappiamo benisssimo di esser forti»