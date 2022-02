Nuovo San Siro, Sala: «Io resto favorevole, Milan e Inter devono parlare coi comitati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul nuovo San Siro: le sue parole e gli aggiornamenti sulla vicenda

Intervenuto durante la presentazione dell’anno accademico dell’università Iulm, Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato del nuovo San Siro della ventilata possibilità che non venga costruito a Milano:

«Il Comune è a favore dello stadio e io non cambio idea, però devo far rispettare le regole. Mi pare che sia la vera ipotesi, che deve passare al vaglio di un paio di temi importanti. I terreni in questione necessitano di una bonifica e soprattutto serve un piano di mobilità per garantire che si possa fare uno stadio. Sarebbe un problema per gli albergatori, perché molto spesso chi va a vedere la partita passa anche del tempo in città. Non sarebbe una cosa bella. A mio giudizio, il ruolo non potrebbe essere diverso da quello che è. Abbiamo dichiarato la pubblica utilità, poi tra ricorsi del Tar e richieste di referendum, non è il dibattito pubblico ad allungare i tempi. Il Comune è a favore dello stadio, il problema sono le legittime opposizioni dei comitati. La cosa buffa è che il dialogo dovrebbe avvenire tra le squadre e questi ultimi. Dovremmo metterci tutti intorno al tavolo, non so cosa potrei fare di diverso. Siamo partiti con un principio: non volevamo concedere più volumetrie del Pgt e ci siamo mossi con la delibera solo dopo che i club avevano accettato. La mia indicazione di consenso allo stadio non può cambiare, ma devo far rispettare le regole. Se qualcuno ha contrarietà alle squadre, lo dica a loro e non a me».