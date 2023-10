Bennacer atteso lunedì a Milanello! Ci sono importanti novità sul recupero del centrocampista del Milan: ecco quali

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il recupero di Ismael Bennacer. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista è atteso probabilmente già lunedì a Milanello per iniziare la seconda fase della riabilitazione.

È probabile che il rossonero non si riveda in campo con la maglia del Milan prima di gennaio, se non febbraio visto che a inizio 2024 si svolgerà anche la Coppa d’Africa e l’Algeria spera di poterlo utilizzare.