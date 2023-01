Bennacer svela: «Non mi sono ancora abituato a San Siro»

Ismael Bennacer ha parlato del rapporto con lo stadio di San Siro: l’algerino non si è ancora abituato al fascino dell’impianto

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Ismael Bennacer ha parlato così di San Siro:

«Mi ricordo la prima partita che ho fatto a San siro contro il Brescia: ogni partita mi dà sempre qualcosa in più e non mi sono abituato ancora all’atmosfera perché i tifosi sembra che ogni partita fanno di più. Dobbiamo fare tutto per loro perché sono molto molto importanti per noi. Sono molto contento perché sento che c’è qualcosa tra me e loro e ciò è molto importante per un giocatore».

