Bennacer sui social: «Mi dispiace non esserci, ma sarò il primo tifoso rossonero!». Le parole del centrocampista algerino

Ismael Bennacer questa sera non sarà disponibile per la sfida tra Milan e Tottenham. Ecco le parole del centrocampista rossonero dette sui social per caricare l’ambiente:

«Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan».