Bennacer: qualità, sacrificio e grinta per il nuovo Milan, Rangnick…

Bennacer è attualmente uno dei punti fermi di Pioli. Senza alcun dubbio lo sarebbe anche nella prossima stagione dovesse arrivare Rangnick

Ismael Bennacer risulta uno dei giocatori che più ha impressionato in questa stagione, oltre a Theo Hernandez. Con Giampaolo l’algerino non partiva mai titolare, in favore di Lucas Biglia, ritenuto indispensabile. Con Pioli la situazione si è completamente ribaltata.

L’ex Empoli, in poco tempo, si è trasformato in pedina fondamentale per il centrocampo rossonero, autore di ottime prestazioni e donando al Milan qualità, rapidità e fluidità alla manovra: caratteristiche che a Ralf Rangnick piacerebbero, qualora dovesse giungere a Milanello il prossimo anno.