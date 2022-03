Bennacer, messaggio all’Algeria dopo l’eliminazione: «Sono devastato»

Ismael Bennacer ha rilasciato un lungo messaggio sui suoi profili social dopo la sconfitta nel play-off mondiale

Ismael Bennacer parla il giorno dopo la tremenda eliminazione con l’Algeria nel play-off per il mondiale. Le sue dichiarazioni in un lungo messaggio sui social: «Miei fratelli e sorelle algerini Il calcio è uno sport magico, ma a volte crudele e sleale. Come molti, sono devastato dopo la sconfitta di ieri. Ma una cosa è certa: sono e sarò sempre orgoglioso di combattere per voi. Grazie per il supporto che ci avete mostrato nei momenti più felici così come in quelli più brutti. In ogni circostanza, ci rendete ancora più orgogliosi di rappresentare l’Algeria. Questa sconfitta fa male e sarà difficile da dimenticare, ma bisogna farlo, bisogna voltare pagina, alzare la testa e pensare ai prossimi obiettivi. Restiamo tutti uniti, stanno arrivando giorni migliori e i nostri colori torneranno a splendere. Faremo di tutto per ottenere la felicità che voi meritate. Abbiamo vinto insieme, siamo caduti insieme e risorgeremo insieme.»