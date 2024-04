Bennacer a Milan TV: «Lavoro ogni giorno per migliorarmi, contro la Roma...»

Ismael Bennacer ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Ecco cosa ha detto

Le parole di Ismael Bennacer ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Ecco cosa ha detto:

ROMA – «Ogni partita sarà difficile, la Roma è in grande forma in questo momento, ha giocatori forti, sarà un grande match»

CONDIZIONE – «Lavoro ogni giorno per migliorare me stesso e per aiutare il più possibile la squadra, ci vuole un po’ di tempo ma non è mai facile quando torni da un infortunio»