Beltran lancia la sfida: «Champions League? E’ un obiettivo». Le parole dell’attaccante della Fiorentina dopo la vittoria contro l’Hellas Verona

Lucas Beltran ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro l’Hellas Verona. Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina che lancia la sfida al Milan e a tutte le avversarie per la corsa alla Champions:

«Una sensazione unica, è una vittoria che ci serviva anche se non abbiamo giocato una grande partita. era importante per noi e abbiamo tante cose da migliorare. Sono molto contento per il secondo gol e per i 3 punti. Io da trequartista? Mi piace molto come ruolo perché posso giocare di più con la palla e posso venire fuori dall’area di rigore. Oggi non era semplice, ma io mi metto a disposizione dell’allenatore per farmi trovare pronto»