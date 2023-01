Bellinazzo esalta il Milan: «Uno dei club più virtuosi»

Marco Bellinazzo, noto giornalista, ha elogiato la politica societaria del Milan: di seguito le sue dichiarazioni sui rossoneri

Ospite a TMW Radio, Marco Bellinazzo ha parlato in questi termini del Milan:

«Il Milan risulta essere uno dei migliori club per gestione, tra i più virtuosi. Hanno fatto una scelta precisa, puntando soprattutto sui giovani. Sono riusciti a vincere uno scudetto senza gravare sui costi, il che non era per niente scontato».