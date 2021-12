Becao Milan, Maldini contatta l’Udinese: i dettagli

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Becao dell’Udinese per rinforzare il proprio pacchetto arretrato: Maldini contatta Pozzo

Come riportato da Il Gazzettino, c’è un nome nuovo per quanto riguarda gli obiettivi per il reparto difensivo del Milan nel prossimo gennaio. Maldini avrebbe infatti contattato l’Udinese per capire la disponibilità dei friulani alla cessione di Becao.

Il club di Pozzo non ha chiuso alla possibilità ma chiede comunque una cifra intorno ai quindici milioni per privarsi del proprio leader difensivo. La dirigenza rossonera ha preso nota e deciderà nelle prossime settimane se affondare il colpo.