Bastoni sullo scudetto: «Non siamo mai stati in crisi, chi lo dice sbaglia»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha detto la sua sulla lotta scudetto: le parole del centrale in conferenza stampa

Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Livepool-Inter.

«Il 5-0 dell’altro giorno non ha chiuso nessuna crisi perché non ce n’erano. Siamo un gruppo solido, non ci sono mele marce all’interno. Il 5-0 è la testimonianza dei giocatori che siamo e della fiducia che c’è in ognuno di noi».