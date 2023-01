Bastoni: «Avvelenati dai loro festeggiamenti, siamo più forti di loro»

Alessandro Bastoni si toglie un sassolino dalla scarpa col Milan dopo la vittoria della Supercoppa con l’Inter: le parole del difensore a Inter Tv

Ai microfoni di Inter Tv Alessandro Bastoni non le manda a dire al Milan, “vendicandosi” coi cugini rossoneri per i festeggiamenti non proprio ortodossi dello scorso scudetto:

SCUDETTO SCORSO- «Avevamo tanta voglia di vincere dopo i festeggiamenti che ci hanno fatto in faccia a fine campionato. Avevamo voglia di dimostrare che eravamo più forti di loro e lo abbiamo fatto»

RIVALITA’ MILAN- «Sicuramente avremo sempre qualcosa in sospeso. Oggi era poi pure una finale oltre che un derby, quindi doppiamente importante. Detto ciò, abbiamo affrontato la partita veramente bene e siamo contenti. Sicuramente proveremo ad arrivare prima sia in Supercoppa che nella corsa scudetto».