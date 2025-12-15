Bartesaghi Milan, il giovane rossonero brilla a San Siro contro il Sassuolo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il progetto Milan Futuro raccoglie i suoi frutti più splendidi e, a sorpresa, il risultato non è legato esclusivamente a un successo di campo. La vera rivelazione che sta illuminando il percorso del Diavolo è Davide Bartesaghi, il giovane terzino classe 2005 che incarna la filosofia vincente del club di puntare sui talenti della cantera. La sua ascesa è stata così fulminea e meritocratica da eclissare persino il pareggio in campionato per 2-2 del Milan contro il Sassuolo.

La Conquista di Bartesaghi: Un Esempio per la Nuova Gestione Tecnica

Bartesaghi, con la sua dedizione, il silenzio operoso e un lavoro incessante, si è fatto strada nelle gerarchie del club rossonero. Il suo impegno gli ha permesso di conquistare una maglia da titolare che, sulla carta, era destinata a un profilo più esperto: Pervis Estupiñán, il difensore ecuadoriano acquistato in estate dal Brighton per ricoprire l’arduo ruolo di erede di Theo Hernández, il laterale francese noto per le sue scorribande offensive. La capacità di Bartesaghi di imporsi su un acquisto mirato è la prova che il merito prevale sull’investimento.

Questa storia di successo giovanile arriva in un momento cruciale per il club. L’estate ha segnato una vera e propria rivoluzione con l’arrivo di due figure chiave per il futuro tecnico: Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Tare e Allegri: La Nuova Era dei Rossoneri

Il Milan ha infatti affidato il ruolo di Direttore Sportivo all’ex dirigente della Lazio, Igli Tare, un esperto di calcio internazionale con un occhio finissimo per i talenti emergenti. La sua missione sarà quella di consolidare e potenziare proprio quel percorso di crescita interna simboleggiato da Bartesaghi.

In panchina, a guidare la squadra verso nuovi traguardi, c’è Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato alla guida del Diavolo dopo aver lasciato la Juventus. L’ex-mister bianconero è chiamato a plasmare una squadra che sia in grado di integrare l’esperienza dei top player con la freschezza e la voglia dei ragazzi come Bartesaghi. Sarà compito di Allegri trasformare questi diamanti grezzi in pilastri del Milan che verrà.

L’integrazione di un talento “fatto in casa” come Davide Bartesaghi nel blocco titolare è l’esito più entusiasmante di un progetto che guarda al lungo periodo, offrendo non solo un risparmio economico, ma anche un forte senso di identitàal club. Questo è il Milan che Tare e Allegri vogliono costruire: solido, giovane e vincente.