Bartesaghi da record in Milan Sassuolo: supera anche Maldini! Numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca al popolo rossonero, la sfida di ieri ha scritto una pagina indelebile nella storia del Milan. Il protagonista assoluto è stato Davide Bartesaghi, il difensore laterale classe 2005, un prodotto purissimo del settore giovanile del club.

Bartesaghi è diventato il calciatore più giovane di sempre ad aver realizzato una doppietta con la gloriosa maglia rossonera. Un primato storico di grande rilievo che non solo inorgoglisce il ragazzo, ma fornisce una solida confermadella validità del progetto giovani portato avanti dal Diavolo. Questo percorso di sviluppo interno continua a sfornare talenti di prospettiva, seguendo le orme di altri promettenti come Francesco Camarda.

Il Riconoscimento della Stampa: Bartesaghi Supera Paolo Maldini

L’impresa del giovane difensore ha trovato ampia risonanza sulla stampa sportiva nazionale. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha voluto sottolineare l’importanza del record con un titolo incisivo: “Bartesaghi batte Maldini“.

Il riferimento è, ovviamente, al precedente primato detenuto da una delle leggende assolute del calcio mondiale, Paolo Maldini. Superare un’icona di tale calibro è un segnale fortissimo sul potenziale e sul futuro di questo giovanissimo terzino. Questo traguardo eccezionale potrebbe aver spianato definitivamente la strada al classe 2005, proiettandolo verso un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche della prima squadra.

La Nuova Gestione: Allegri e Tare Valutano il Talento

Il successo di Bartesaghi rappresenta un’ottima notizia per la nuova guida tecnica e dirigenziale. Massimiliano Allegri, il tecnico esperto che siede sulla panchina dei rossoneri, guarda con estremo interesse a questi talenti emergenti. La sua filosofia, pur prediligendo l’esperienza, non esclude affatto l’inserimento di giovani di qualità e personalità.

Allo stesso modo, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, avrà il compito di valorizzare al massimo questi gioielli forgiati in casa. L’ex dirigente della Lazio dovrà bilanciare la necessità di rinforzi immediati sul mercato, soprattutto in attacco e difesa come richiesto da Allegri, con la promozione oculata dei prodotti del vivaio. Bartesaghidiventa, in questo senso, l’esempio palpabile di come un club possa generare valore internamente. La sua doppietta da record è un messaggio chiaro per il futuro del Diavolo: i giovani sono pronti.