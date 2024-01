Bartesaghi via dal Milan? Questo club di Serie A lo ha chiesto in prestito ai rossoneri: tutti gli aggiornamenti

Ci sono novità sul calciomercato Milan non solo per quanto riguarda i possibili colpi in entrata ma anche per le uscite. Tra queste potrebbe esserci la cessione in prestito di Bartesaghi.

Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, il Monza si sarebbe fatto avanti con i rossoneri per il prestito del giovane terzino. Si attende la risposta dei rossoneri.