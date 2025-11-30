Bartesaghi migliore in campo contro la Lazio: il giovane rossonero esulta sui social – FOTO

Bartesaghi MVP, il terzino classe 2005 si prende il premio di migliore in campo dopo la vittoria sulla Lazio: il post social



È Davide Bartesaghi il migliore in campo della sfida tra Milan e Lazio, come confermato dal premio MVP assegnato dal sito ufficiale rossonero. Il numero 33 è in costante crescita ed è stato un grande protagonista della vittoria, schierato titolare a sinistra per l’ottava volta in stagione.

Il difensore classe 2005 ha risposto presente con un primo tempo ordinato e una ripresa di grande personalità, dove si è mostrato molto propositivo in avanti e mai in sofferenza in fase difensiva.

La sua eccellente prestazione gli è valsa gli applausi di San Siro. Il giovane rossonero ha voluto festeggiare l’importante successo anche sui suoi canali social:

PAROLE – «Avanti così, insieme!».