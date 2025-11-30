Bartesaghi MVP di Milan Lazio: il giovane terzino sbaraglia Leao e Maignan nel voto dei tifosi

Bartesaghi MVP, il difensore rossonero vince il premio di migliore in campo grazie a una prestazione matura e ricca di sostanza, superando la concorrenza dei senatori

Una sorpresa, ma fino a un certo punto, nel post-partita di San Siro. Il MVP della vittoria del Milan contro la Lazio è Davide Bartesaghi. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero, dove il numero 33 ha conquistato il premio con il 38% dei voti degli utenti della AC Milan Official App, superando il match-winner Rafael Leão e il decisivo Mike Maignan. Un riconoscimento che certifica la sua costante crescita, passo dopo passo e partita dopo partita. Schierato titolare per l’ottava volta in stagione (tra Serie A e Coppa Italia), il difensore ha offerto un primo tempo ordinato e una ripresa di grande personalità.

Bartesaghi MVP di Milan-Lazio

La sua è stata una prestazione a tutto campo: mai in sofferenza in fase difensiva e sempre molto propositivo in avanti. I numeri forniti dal club sottolineano l’efficacia del suo gioco: ha completato 40 passaggi positivi e ha messo a segno ben sei cross, di cui quattro arrivati a destinazione. Uno di questi, in particolare, è andato molto vicino a trasformarsi in assist, sventato solo dalla gran parata di Provedel sul tiro di Rafa. In aggiunta, Bartesaghi ha dimostrato solidità fisica con quattro duelli vinti e intelligenza tattica grazie a tre palloni recuperati, unendo tanta sostanza a qualità palla al piede in uscita.

Questo MVP è un altro mattoncino importante per il classe 2005. La sua maturità in campo è legata a doppio filo con il suo percorso giovanile: Bartesaghi ha infatti sottolineato come, nel suo percorso di crescita, sia stata cruciale l’importanza dell’esperienza con Milan Futuro in terza serie. Come dichiarato dal giocatore: “Per me è stato importante, mi ha aiutato molto giocare in Serie C in stadi anche caldi e difficili”.