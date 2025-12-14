Bartesaghi in gol, non accadeva dai tempi di Maldini: una doppietta storica. Il dato

Bartesaghi con la sua doppietta in Milan Sassuolo è entrato a suo modo nella storia del club rossonero

Il pareggio spettacolare per 2-2 tra il Milan e il Sassuolo non è stato solo una battaglia di campo, ma anche il palcoscenico di un momento storico che proietta un giovane talento direttamente nell’élite della storia rossonera. Il protagonista è Davide Bartesaghi, giovane difensore centrale classe 2005, che con la sua straordinaria doppietta ha iscritto il suo nome accanto a una delle leggende più venerate del club.

La Notte di Bartesaghi: Doppietta da Record

Bartesaghi, al momento dei gol, contava 19 anni e 350 giorni. Un’età che, in Serie A, non è passata inosservata. L’inattesa ma meritata performance offensiva contro i neroverdi ha infatti permesso al giovane centrale di stabilire un benchmark significativo per i rossoneri. Il ragazzo, noto per la sua aggressività e l’ottima lettura del gioco, non aveva ancora trovato la via della rete in questa stagione, e l’esplosione è arrivata con una sorprendente, doppia marcatura.

I dati sono chiari e fanno sognare i tifosi del Diavolo: Davide Bartesaghi è diventato il difensore italiano più giovane del Milan a segnare in Serie A nell’era dei tre punti, e non solo.

L’Eredità di Paolo Maldini

Per risalire a un difensore italiano del Milan più giovane di Bartesaghi a trovare la rete in campionato, è necessario tornare indietro di quasi quattro decenni, scomodando un’icona assoluta: Paolo Maldini.

L’ex capitano, difensore universale e ineguagliabile bandiera dei sette volte Campioni d’Europa, realizzò la sua prima rete il 28 febbraio 1988 all’età di 19 anni e 247 giorni. Un gap temporale significativo che sottolinea l’eccezionalità del traguardo raggiunto dal talentuoso giovane. Bartesaghi si posiziona così come l’erede designato, almeno dal punto di vista statistico, di una tradizione di grandi difensori made in Italy che hanno vestito la maglia dell’AC Milan.

Per Max Allegri, l’attuale allenatore del team di San Siro, sempre attento a valorizzare i prodotti del vivaio, questo exploit rappresenta una conferma della qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. La speranza è che questa prestazione non sia un caso isolato, ma il trampolino di lancio definitivo per il promettente difensore.

L’entusiasmo attorno al giovane classe 2005 è palpabile. Il Milan ha un nuovo talento difensivo che non solo blocca gli avversari, ma sa anche farsi sentire nell’area opposta, dimostrando che il futuro della retroguardia dei lombardi è in ottime mani. L’impresa di Bartesaghi è un capitolo fresco e vibrante nella gloriosa cronaca del club.