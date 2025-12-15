Bartesaghi non basta, per il Milan inciampo scudetto: Chivu beffa Allegri e Conte e si prende la testa della classifica

Bartesaghi, la doppietta del difensore non basta al Milan che viene sorpassato in testa dall’Inter: corsa scudetto sempre più avvincente

La Serie A si conferma un campionato senza padroni e dall’andamento estremamente altalenante. Nonostante l’Inter di Christian Chivu sia la nuova capolista, ha già collezionato ben quattro sconfitte, lo stesso numero del Napoli campione d’Italia dopo la caduta di ieri a Udine.

Questa incostanza generale ha rimescolato le gerarchie in testa alla classifica. L’Inter, a differenza del Milan (fermato dal Sassuolo) e del Napoli, non ha mancato l’appuntamento con la vittoria a Genova, compiendo il sorpasso.

A riassumere perfettamente l’andamento del campionato è il titolo che Tuttosport dedica al taglio alto della sua prima pagina odierna:

«Il Milan inciampa sul Sassuolo, il Napoli cade ad Udine: Chivu sorpassa»

La classifica è stata ribaltata: Chivu guida, mentre Allegri e il Napoli devono inseguire in una corsa Scudetto ancora apertissima.