Bargiggia a sorpresa: «Allegri con la Champions rimarrà al Milan ma io non lo avrei preso e non lo confermerei. C’è un aspetto da chiarire» – ESCLUSIVA

Bargiggia, noto giornalista, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: le dichiarazioni

Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni sulla panchina del Milan:

Il Milan di Allegri riuscirà a centrare la Champions e confermerebbe il tecnico anche nella prossima stagione?

«Io non sono un estimatore del calcio di Allegri quindi io non lo riconfermerei ma personalmente non lo avrei neanche preso anche se il Milan sta facendo meglio e finirà sicuramente meglio della stagione precedente. Penso che possa riuscire a centrale la Champions League pur giocando male e pur facendo un calcio speculativo e molto difensivo. La cosa che mi sorprende è che Allegri, pur avendo degli attaccanti a disposizione, anche se non stanno tutti benissimo tra Pulisic e Leao anche se hanno preso Fullkrug, continua a giocare con lo stesso modulo conservativo. Però il campionato italiano, come abbiamo visto, ha delle squadre fin qui, eccetto l’Inter, abbastanza altalenanti e in crisi e quindi io credo che alla fine, dentro un calcio così tattico, il Milan di Allegri dovrebbe riuscire a centrare la Champions. Prossima stagione? Ha un contratto e credo che se entrerà in Champions resterà. L’unico tema che cova un pò sotto la brace è questo rapporto un pò conflittuale tra il tecnico e Tare da una parte, Furlani e Moncada dall’altro. E’ chiaro che blindando il quarto posto Allegri sarebbe più solido e forse avrebbe voglia di continuare. Bisognerà anche vedere poi quello che cova veramente. Chiaro che i risultati sostengono a volte delle situazioni critiche».

