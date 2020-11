Baresi smentisce le voci sulla politica: «Chi mi conosce sa…»

Intervenuto su Milan TV, Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, ha così parlato delle voci riguardante una sua discesa in politica

Intervenuto su Milan TV, Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, ha così parlato delle voci riguardanti una sua possibile candidatura come sindaco di Milano:

«Mi è venuto da sorridere quando le ho sentite, chi mi conosce sa che non è una cosa per me. Non so perchè sia uscito il mio nome. Milano è la mia città e quindi spero possa crescere sempre di più».