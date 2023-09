Baresi a Sky: «Col Newcastle come una finale. Tonali ha lasciato un gran ricordo. Ibrahimovic? Solo lui potrà decidere»

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha parlato prima del match di Champions League con il Newcastle

Franco Baresi a Sky prima di Milan Newcastle.

EFFETTO SAN SIRO – «È un nostro alleato, deve diventare una fortezza per noi. L’amarezza e il dispiacere per il derby è tanta, ma stasera è un’altra partita, torniamo in Champions in un girone tosto. Tutto può accadere, è importante tornare a sorridere».

TONALI – «Dispiace, è passato poco tempo ma il calcio è questo. Lo vedremo dall’altra parte, ha lasciato un grande ricordo in tutti noi».

IBRAHIMOVIC – «Non lo so cosa farà da grande Ibra, è stato a Milanello e chi ha fatto la storia è ben visto. Solo lui potrà decidere cosa fare».

TRASMETTERE BLASONE DEL MILAN – «Veniamo da due annate positive, ci sono giocatori di personalità, esperienza. Non siamo più giovani. Maignan ha personalità, è molto positivo, rispettato. Giroud ha esperienza. Non bastano uno o due giocatori, il gruppo c’è, sono persone valide oltre che atleti. Dobbiamo ricompattarci, questa squadra ha valori. Dobbiamo giocare come una finale stasera».