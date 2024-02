Baresi sui sorteggi: «Slavia Praga? C’è un mezzo sorriso, però non bisogna sottovalutarla». Le parole del vicepresidente onorario del Milan a Sky

Baresi a Sky ha commentato i sorteggi degli ottavi di Europa League. Ecco le parole del vicepresidente onorario rossonero:

PAROLE – «Diciamo che per come eravamo arrivati in fondo con il Leverkusen, c’è un mezzo sorriso. Non bisogna sottovalutare lo Slavia Praga, è una squadra solita fisica e che ha fatto un buon girone battendo la Roma. Bisogna avere rispetto di tutti, ma il Milan deve essere sempre ambizioso».

