Barça-Bayern, il commento di Ravezzani: «Ricorda una partita del Milan»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato con un chiaro riferimento ad una precedente storica partita del Milan, il match tra Barcellona e Bayern di Champions League andata in scena questa sera e dominata dai bavaresi:

«Una supremazia di questo genere in Champions l’avevo vista solo in Milan-Real 5-0. Povero Barcellona». La gara a cui si riferisce Ravezzani e la leggendaria semifinale di Coppa dei Campioni del 1989 che ha visto il Milan di Sacchi trionfare per 5 reti a zero.