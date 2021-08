Balotelli: una furia dopo la sostituzione. La reazione dell’ex rossonero

Balotelli: una furia dopo la sostituzione con l’Adana Demirspor. Ecco quale è stata la reazione nervosa dell’ex attaccante rossonero

Mario Balotelli ancora protagonista, in negativo, nella sua nuoa avventura tra le fila dell’Adana Demirspor. L’ex attaccante di Milan e Inter, ancora a secco di reti dopo tre presenze, è stato sostituito al 57′ della gara di ieri contro il Konyaspor (1-1 finale).

Una decisione non gradita dal giocatore italiano, che ha scatenato tutta la sua furia in panchina gettando a terra una borraccia per poi prendere a pugni la stessa panchina. Un gesto che non è sicuramente piaciuto né ai compagni di squadra né al tecnico Samet Aybaba né alla società con sede ad Adana.