L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli si è raccontato in un’intervista ai microfoni di DAZN: le parole del giocatore azzurro:

PASSAGGIO AL MILAN – «Quando sono andato al Milan ho visto per la prima volta il senso di famiglia. Li tu entri in una famiglia. Berlusconi è più il presidente, che ha vinto, simpatico, che ti parla. Galliani è quello che ha costruito quasi tutto. Entri in un mondo nuovo, sempre nuovo ma è un’altra cosa»

RETROSCENA MERCATO – «Dopo il City dovevo andare alla Juve, poi last minute è arrivato il Milan con Galliani, a me il Milan è sempre piaciuto. Era fine gennaio, al City avevo fatto un gol non stava andando benssimo anche se Mancini spingeva affinchè io rimanessi, dicendomi che sbagliavo ad andare via. Aveva ragione, ma non è la scelta del Milan che è stata sbagliata, ero felicissimo quando sono andato a Milano, ma se guardo la mia carriera forse non era il momento giusto»