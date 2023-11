Balotelli sui tanti infortuni: «Quando ero al Milan avevamo MilanLab e non ne avevamo molti»

Balotelli sui tanti infortuni: «Quando ero al Milan avevamo MilanLab e non avevamo molti infortuni». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di TvPlay dei tanti infortuni al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Quando ero al Milan avevamo MilanLab e facevamo tanti esercizi e preparazione fisica. Io ricordo che non avevamo molti infortuni muscolari. Sicuramente avere dei preparatori sopra la media fa la differenza. Io so che quelli che ci sono oggi stanno facendo un gran lavoro, secondo me c’è anche tanta sfortuna».